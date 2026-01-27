Tenet анонсировал новые модели для России

«В 2026 году мы сосредоточимся на дальнейшем масштабировании бизнеса. Мы планируем расширение модельного ряда за счёт запуска новых моделей и модификаций, а также продолжим укрепление дилерской сети, сохраняя фокус на качестве обслуживания и формировании лояльности клиентов», — отметил операционный директор Tenet Илья Перминов.

Он также сообщил, что основной из стратегический целей компании является увеличение рыночной доли до 10%, а также закрепление в лидерах рынка России.