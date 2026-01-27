Tenet анонсировал новые модели для России

Tenet анонсировал новые модели для РоссииВ компании намерены представить ряд новинок в 2026 году
«В 2026 году мы сосредоточимся на дальнейшем масштабировании бизнеса. Мы планируем расширение модельного ряда за счёт запуска новых моделей и модификаций, а также продолжим укрепление дилерской сети, сохраняя фокус на качестве обслуживания и формировании лояльности клиентов», — отметил операционный директор Tenet Илья Перминов.
Он также сообщил, что основной из стратегический целей компании является увеличение рыночной доли до 10%, а также закрепление в лидерах рынка России.
По данным производителя, в период с сентября по декабрь россияне купили 33 484 автомобиля марки, что позволило войти в ТОП-3 рынка по продажам. Уточняется, что подобных результатов удалось добиться всего за четыре месяца присутствия в стране, что является «беспрецедентным для автомобильной отрасли» сроком.
В конце 2025 года сообщалось, что Tenet T7 обогнал Haval Jolion по продажам в России. По данным аналитиков, с 15 по 21 декабря 2025 года лидерство в сегменте внедорожников и кроссоверов перешло к новой модели. Абсолютным чемпионом по продажам новых автомобилей остаётся Lada Granta, которую приобрели 2 785 человек.