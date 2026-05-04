Томас Кайли разгромил соперников на первом этапе Гран-При РДС в Москве

Изменённый формат уик-энда, в рамках которого квалификация проходит в субботу, а все парные заезды — в воскресенье, пришёлся по душе и спортсменам, получившим возможность не распылять свои силы и лучше подготовиться к решающим сражениям, и многотысячной аудитории зрителей.

Дуэли ТОП-32 прошли без сенсаций, и сразу три команды: Fresh Racing, «Systeme Electric Одержимые Моторспорт» и Takayama Forward Auto — в полном составе вышли в ТОП-16. При этом сетка парных заездов сложилась таким образом, что в двух сильнейших коллективах уже на такой ранней стадии сформировались внутрикомандные дерби.

В сражении двух легендарных сибиряков в составе «Systeme Electric Одержимые Моторспорт» сильнейшим оказался Аркадий Цареградцев — двукратный чемпион RDS GP взял верх над Евгением Лосевым. В дуэли представителей красноярского коллектива Takayama Forward Auto победу над самым титулованным спортсменом российского дрифта Георгием Чивчяном одержал Роман Тиводар. Дальше по сетке Цареградцев и Тиводар встретились в стадии ТОП-8, но на этот раз Роман уступил и прекратил борьбу — в полуфинал вышел Аркадий.

Takayama Forward Auto понесла потери и в другом сражении ТОП-8, где таблица свела друг с другом Петра Бородина и Тимофея Добровольского. В этой острой битве верх взял Бородин, сделавший уверенный шаг к первому в своей карьере в RDS GP подиуму.