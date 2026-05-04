Томас Кайли разгромил соперников на первом этапе Гран-При РДС в Москве

Томас Кайли разгромил соперников на первом этапе Гран-При РДС в МосквеВ Московской области стартовал новый сезон Гран-При Российской Дрифт Серии (RDS GP)
Изменённый формат уик-энда, в рамках которого квалификация проходит в субботу, а все парные заезды — в воскресенье, пришёлся по душе и спортсменам, получившим возможность не распылять свои силы и лучше подготовиться к решающим сражениям, и многотысячной аудитории зрителей.
Дуэли ТОП-32 прошли без сенсаций, и сразу три команды: Fresh Racing, «Systeme Electric Одержимые Моторспорт» и Takayama Forward Auto — в полном составе вышли в ТОП-16. При этом сетка парных заездов сложилась таким образом, что в двух сильнейших коллективах уже на такой ранней стадии сформировались внутрикомандные дерби.
В сражении двух легендарных сибиряков в составе «Systeme Electric Одержимые Моторспорт» сильнейшим оказался Аркадий Цареградцев — двукратный чемпион RDS GP взял верх над Евгением Лосевым. В дуэли представителей красноярского коллектива Takayama Forward Auto победу над самым титулованным спортсменом российского дрифта Георгием Чивчяном одержал Роман Тиводар. Дальше по сетке Цареградцев и Тиводар встретились в стадии ТОП-8, но на этот раз Роман уступил и прекратил борьбу — в полуфинал вышел Аркадий.
Takayama Forward Auto понесла потери и в другом сражении ТОП-8, где таблица свела друг с другом Петра Бородина и Тимофея Добровольского. В этой острой битве верх взял Бородин, сделавший уверенный шаг к первому в своей карьере в RDS GP подиуму.
Два других места в полуфинале достались пилотам Fresh Racing Дамиру Идиятулину и Томасу Кайли, которые перед этим сломили сопротивление Ильи Попова и Владислава Попова соответственно (оба — «Systeme Electric Одержимые Моторспорт»). Внутрикомандное дерби Fresh Racing сложилось в пользу ирландского легионера — новичок Гран-При Российской Дрифт Серии обеспечил себе путёвку в решающее сражение уик-энда, оставив своему напарнику возможность побороться за третье место.
Соперником Дамира Идиятулина, блеснувшего в квалификации максимально возможными 100 баллами, стал недавний дебютант серии Пётр Бородин. Это сражение оказалось невероятно зрелищным, но не обошлось без контактной борьбы — Дамир в роли преследователя допустил ошибку, протаранив машину Петра, что принесло победу в дуэли, а в месте с ней и третье место Бородину.
В финальном сражении этапа встретились Аркадий Цареградцев и Томас Кайли. Казалось, что опыт выступлений на Moscow Raceway обеспечит «Царю» лёгкую победу, однако ирландский новобранец Fresh Racing оказался серьёзным соперником. Продемонстрировав уверенную езду лидером, Кайли воспользовался помарками Цареградцева, когда Аркадий ехал первым номером. Судьи сочли, что в этой паре победителя сможет выявить только перезаезд (OMT). Второе сражение оказалось столь же острым, что и первое — и Цареградцев, и Кайли ехали великолепно лидерами, а в роли преследователя были невероятно плотны и синхронны.
В итоге победителем дуэли, а вместе с ней и обладателем первого места в парных заездах всего этапа стал Томас Кайли. Ирландский пилот сотворил сенсацию, с первой же попытки став сильнейшим в RDS GP на новой для себя трассе и за рулём новой для себя машины.
«Я уже более шести лет слежу за Гран-При Российской Дрифт Серии, я смотрел RDS TV, поддерживал Fresh Racing и одного из моих друзей, Джека Шанахана, который пять лет назад выступал в чемпионате. Так что у меня были высокие ожидания. Я очень доволен тем, как всё прошло в эти выходные — это крутой опыт! Перепад высот и скорость во втором повороте Moscow Raceway — просто потрясающе для дрифта. Не так часто выпадает шанс ехать на такой скорости, но за счёт того, что машины построены на высшем уровне, я могу полностью доверять команде и настройке автомобиля, что даёт возможность давить газ на полную — это было потрясающе. Я не могу поверить, что выиграл этап!» — прокомментировал свой успех Томас Кайли.
Гран-При РДС 2026. 1-й этап. Moscow Raceway. Личный зачёт. Топ-3:
- Томас Кайли (Ирландия, Fresh Racing) — 265 баллов
- Аркадий Цареградцев (Россия, Systeme Electric Одержимые Моторспорт) — 193 балла
- Пётр Бородин (Казахстан, Takayama Forward Auto) — 164 балла
«Я очень доволен уровнем конкуренции, который сложился в чемпионате с первого же этапа. Пока рано делать выводы, но адаптация Томми к сложнейшей скоростной трассе Гран-При РДС уже говорит о многом. Пётр Бородин тоже удивил — в этом сезоне он поехал кардинально по-другому, но он мастер спорта, опытнейший гонщик с огромным накатом в ралли и других дисциплинах. А дрифт — это квинтэссенция точности управления автомобилем. Комбинация опыта пилота и машины, которая идеально под него построена, даёт результат», — отметил генеральный директор Российской Дрифт Серии Дмитрий Добровольский.
Гран-При РДС 2026. 1-й этап. Moscow Raceway. Командный зачёт. Топ-3:
- Fresh Racing — 407 баллов
- Systeme Electric Одержимые Моторспорт — 273 балла
- Takayama Forward Auto — 246 баллов
Борьба в Гран-при Российской Дрифт Серии продолжится совсем скоро — уже в конце мая состоится второй этап турнира. 23–24 мая уик-энд главного чемпионата страны по дрифту пройдет на «обратной» конфигурации трассы «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге.
