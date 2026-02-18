В Белоруссии стартовали продажи стильного кроссовера Deepal

Автомобиль построен на архитектуре EPA, а его размеры составляют 4750 мм в длину, 1930 мм в ширину и 1625 мм в высоту, размер колёсной базы равен 2900 мм.

В число внешних отличий от предшественника входят новый бампер, модернизированная диодная светотехника, безрамочные окна, расширенная палитра окрасов кузова и 20-дюймовые колёсные диски в новом дизайне.