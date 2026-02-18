Новости
Опубликовано 18 февраля 2026, 14:47
1 мин.

В Белоруссии стартовали продажи стильного кроссовера Deepal

Автомобиль уже появился в шоурумах марки в соседней стране
Changan объявил цены на стильный кроссовер Deepal в Белоруссии. Китайский концерн Changan объявил о появлении в своих дилерских центрах на территории соседней страны батарейного кроссовера S07 2026 модельного года. От дореформенной версии новинка отличается увеличенным запасом хода и расширенным перечнем оборудования.
Changan

Автомобиль построен на архитектуре EPA, а его размеры составляют 4750 мм в длину, 1930 мм в ширину и 1625 мм в высоту, размер колёсной базы равен 2900 мм.

В число внешних отличий от предшественника входят новый бампер, модернизированная диодная светотехника, безрамочные окна, расширенная палитра окрасов кузова и 20-дюймовые колёсные диски в новом дизайне.

© Changan

В движение модель приводит электрическая силовая установка мощностью 272 л. с., обеспечивающая разгон с места до 100 км/ч за 7,4 секунды. Запас хода при полном заряде 79,97-киловаттной батареи достигает 630 км по циклу CLTC.

Оснащение вседорожника включает сиденья с технологией Zero Gravity, вентиляцией и массажем, новую медиасистему с 15,6-дюймовым сенсорным дисплеем, проекционный дисплей диагональю 55 дюймов, акустику Dolby Atmos с 20 динамиками, комплекс водительских ассистентов разработки Huawei, подогрев сидений и руля, двухрежимный холодильник.

© Changan

© Changan

Цены на Deepal S07 начинаются от 78 900 белорусских рублей (2,12 млн рублей по текущему курсу). Покупатели также могут воспользоваться льготными автокредитами со ставкой 8% на первый год.

Ранее модель получила ОТТС в России, но сроки её появления в дилерских центрах бренда пока не раскрываются. Но известно, что в нашей стране автомобиль будет оснащаться гибридной силовой установкой.