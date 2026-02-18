В Белоруссии стартовали продажи стильного кроссовера Deepal

В Белоруссии стартовали продажи стильного кроссовера DeepalАвтомобиль уже появился в шоурумах марки в соседней стране
Автомобиль построен на архитектуре EPA, а его размеры составляют 4750 мм в длину, 1930 мм в ширину и 1625 мм в высоту, размер колёсной базы равен 2900 мм.
В число внешних отличий от предшественника входят новый бампер, модернизированная диодная светотехника, безрамочные окна, расширенная палитра окрасов кузова и 20-дюймовые колёсные диски в новом дизайне.
В движение модель приводит электрическая силовая установка мощностью 272 л. с., обеспечивающая разгон с места до 100 км/ч за 7,4 секунды. Запас хода при полном заряде 79,97-киловаттной батареи достигает 630 км по циклу CLTC.
Оснащение вседорожника включает сиденья с технологией Zero Gravity, вентиляцией и массажем, новую медиасистему с 15,6-дюймовым сенсорным дисплеем, проекционный дисплей диагональю 55 дюймов, акустику Dolby Atmos с 20 динамиками, комплекс водительских ассистентов разработки Huawei, подогрев сидений и руля, двухрежимный холодильник.
© Changan
© Changan
Цены на Deepal S07 начинаются от 78 900 белорусских рублей (2,12 млн рублей по текущему курсу). Покупатели также могут воспользоваться льготными автокредитами со ставкой 8% на первый год.
Ранее модель получила ОТТС в России, но сроки её появления в дилерских центрах бренда пока не раскрываются. Но известно, что в нашей стране автомобиль будет оснащаться гибридной силовой установкой.