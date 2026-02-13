В Госдуме одобрили идею отмены комиссии на оплату автоштрафов

Тем временем иностранным водителям резко усилят ответственность за нарушения правил в РФ. В Госдуме готовят усиление наказания для владельцев автомобилей, которые зарегистрированы за границей. Так, максимальный срок оплаты штрафов за нарушения ПДД планируется сократить в 60 раз, а за несоблюдение требований задерживать машины.

Также после повышения ставок утилизационного сбора россияне начали [сталкиваться](осле повышения ставок утилизационного сбора россияне начали сталкиваться с новой проблемой: Федеральная налоговая служба (ФНС) начала активно проверять сделки по покупке автомобилей у иностранцев. В ряде случаев водители столкнулись с необходимостью оплаты крупных штрафов «за нарушения валютного законодательства». В беседе с Quto.ru основатель компании E.N.Cars Евгений Забелин подтвердил наличие проблемы, но уточнил, что на данный момент таких случаев очень мало.) с новой проблемой: Федеральная налоговая служба (ФНС) начала активно проверять сделки по покупке автомобилей у иностранцев. В ряде случаев водители столкнулись с необходимостью оплаты крупных штрафов «за нарушения валютного законодательства». В беседе с Quto.ru основатель компании E.N.Cars Евгений Забелин подтвердил наличие проблемы, но уточнил, что на данный момент таких случаев очень мало.