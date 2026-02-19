В Госдуме отозвали автопродление СПИКа у завода Haval в Туле

В 2019 году условия были пересмотрены: инвестор должен был пройти отбор через государственную систему промышленности, ограничения по минимальному объёму инвестиций снимались, но срок действия документа увеличивался до 15 лет при условии вложений в российскую экономику 50 млрд рублей, либо до 20 лет (если вложить более 50 млрд рублей).

Если же документ был подписан по после 2019 года, но решение было принято ещё во время действия СПИКа по старым правилам, то его можно было продлить до 31 декабря 2033 года. Под действие этого положения попадает завод Haval в Тульской области, контракт с которым был одобрен комиссией в 2019 году, но сам документ был подписан только 23 сентября 2020 года.