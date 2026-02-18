В Госдуме предложили продлить «гаражную амнистию»Возможность узаконить бокс в упрощённом порядке хотят продлить на 5 лет
«Учитывая, что “гаражная амнистия” показала свою эффективность, в целях сохранения права граждан на упрощенное оформление в собственность указанных объектов недвижимости, проектом федерального закона предлагается продлить её действие на 5 лет, то есть до 1 сентября 2031 года», — говорится в пояснительной записке к документу.
Авторы поправок отмечают, что с 2021 года, когда программа вступила в силу, по всей стране было зарегистрировано более 746 тыс. гаражей и земельных участков под ними.
Наибольшей популярностью сервис пользуется в Ленинградской области, где было оформлено 17,4 тыс. боксов. Кроме того, возможностью зарегистрировать гараж активно пользовались в Омской (13 тыс.), Московской (9,9 тыс.), Саратовской (9,9 тыс.) и Тюменской (9,0 тыс.) областях.
Земельных участков больше всего было оформлено в Ленинградской (39,4 тыс.), Московской (21,7 тыс.), Саратовской (21,6 тыс.) областях, Пермском крае (17,8 тыс.) и Омской области (15,6 тыс.).
Согласно актуальным нормам, действие программы продлится только 1 до сентября 2026 года.
К слову, вопрос необходимости продления амнистии власти поднимали ещё весной 2025 года, так как спрос на оформление старых гаражей и земли под ними в упрощённом порядке стабильно увеличивается. Из-за востребованности программы чиновники готовы рассмотреть вопрос продления её действия.