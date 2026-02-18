В Госдуме предложили продлить «гаражную амнистию»

«Учитывая, что “гаражная амнистия” показала свою эффективность, в целях сохранения права граждан на упрощенное оформление в собственность указанных объектов недвижимости, проектом федерального закона предлагается продлить её действие на 5 лет, то есть до 1 сентября 2031 года», — говорится в пояснительной записке к документу.

Авторы поправок отмечают, что с 2021 года, когда программа вступила в силу, по всей стране было зарегистрировано более 746 тыс. гаражей и земельных участков под ними.

Наибольшей популярностью сервис пользуется в Ленинградской области, где было оформлено 17,4 тыс. боксов. Кроме того, возможностью зарегистрировать гараж активно пользовались в Омской (13 тыс.), Московской (9,9 тыс.), Саратовской (9,9 тыс.) и Тюменской (9,0 тыс.) областях.