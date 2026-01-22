В Госдуме предложили пустить на выделенки новые виды транспорта

В Госдуме предложили пустить на выделенки новые виды транспортаОкончательное решение хотят оставить на усмотрение регионов
Политик напомнил, что ранее Госдума поддержала в I чтении законопроект, согласно которому региональные власти получат больше возможностей по организации дорожного движения, в том числе смогут давать разрешение на допуск на выделенные полосы больших экскурсионных автобусов. Однако, по его мнению, ко II чтению поправки нужно доработать, включив в них другие виды транспорта.
«Мы предлагали скорректировать ПДД, чтобы такая мера действовала в отношении не только туристических автобусов, но также автобусов, которые на постоянной основе используют общественные организации, которые перевозят инвалидов. И они сами об этом просили. Не лишним будет дать такую возможность для свадебных кортежей — это, с одной стороны, государственная семейная политика, с другой — исключение возможности создания пробок на дорогах, когда организованная транспортная колонна движется по улицам», — подчеркнул Нилов.
Замминистра транспорта РФ Дмитрий Зверев предварительно инициативу поддержал, однако уточнил, что окончательное решение будет зависеть от субъектов.