В Госдуме предложили пустить на выделенки новые виды транспорта

«Мы предлагали скорректировать ПДД, чтобы такая мера действовала в отношении не только туристических автобусов, но также автобусов, которые на постоянной основе используют общественные организации, которые перевозят инвалидов. И они сами об этом просили. Не лишним будет дать такую возможность для свадебных кортежей — это, с одной стороны, государственная семейная политика, с другой — исключение возможности создания пробок на дорогах, когда организованная транспортная колонна движется по улицам», — подчеркнул Нилов.

Замминистра транспорта РФ Дмитрий Зверев предварительно инициативу поддержал, однако уточнил, что окончательное решение будет зависеть от субъектов.