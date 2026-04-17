В Госдуме призвали предупреждать водителей об эвакуации их машин

В Госдуме призвали предупреждать водителей об эвакуации их машинУведомления предложено рассылать через портал «Госуслуг»
«Водитель получает сведения о месте хранения машины только при вручении протокола, то есть если он лично присутствовал при эвакуации авто. Во всех остальных случаях людям приходится обзванивать ГИБДД, службу "112" и стоянки, теряя время и нервы, а порой и подозревая угон. Это лишняя нагрузка на экстренные службы и стресс для людей», — считает политик.
При этом современные технологии позволяют доставлять уведомления мгновенно. К списку обязательных данных он отнёс факт эвакуации, её причины и точный адрес штрафстоянку, куда машину отвезли.
Депутат подчеркнул, что для реализации нововведений уже есть все инструменты, при этом порядок будет более удобен для граждан и снизит количество ошибочных заявлений об угоне.
«Процедура должна быть прозрачной, а права автовладельцев защищены! Тем более если для этого есть все условия», — заключил Слуцкий.
Ранее россиянам объяснили, как организовать безопасную эвакуацию своих автомобилей.