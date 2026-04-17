Новости
Опубликовано 17 апреля 2026, 06:32
1 мин.

В Госдуме призвали предупреждать водителей об эвакуации их машин

Уведомления предложено рассылать через портал «Госуслуг»
В ГД призвали предупреждать водителей об эвакуации их машин. Депутаты выступили с инициативой начать предупреждать автомобилистов о принудительном перемещении их транспортных средств через портал «Госуслуги». По мнению Леонида Слуцкого, действующий порядок информирования устарел и неудобен для граждан.
PhotoXPress.ru

«Водитель получает сведения о месте хранения машины только при вручении протокола, то есть если он лично присутствовал при эвакуации авто. Во всех остальных случаях людям приходится обзванивать ГИБДД, службу "112" и стоянки, теряя время и нервы, а порой и подозревая угон. Это лишняя нагрузка на экстренные службы и стресс для людей», — считает политик.

При этом современные технологии позволяют доставлять уведомления мгновенно. К списку обязательных данных он отнёс факт эвакуации, её причины и точный адрес штрафстоянку, куда машину отвезли.

Депутат подчеркнул, что для реализации нововведений уже есть все инструменты, при этом порядок будет более удобен для граждан и снизит количество ошибочных заявлений об угоне.

«Процедура должна быть прозрачной, а права автовладельцев защищены! Тем более если для этого есть все условия», — заключил Слуцкий.

