Россиянам объяснили, что влияет на цену эвакуации машин

«Эвакуатор нужен не только тогда, когда когда двигатель заглох. Критические неисправности тормозов, рулевого управления или двигателя — это стоп-фактор: даже если авто заводится, ехать своим ходом опасно. К примеру, скрытые повреждения подвески после удара могут дать о себе знать через пару километров, спровоцировав дополнительные сложности», — напомнили водителям.

Кроме того, перевозка автомобиля может потребоваться в случае ДТП или если он по каким-то причинам оказался на штрафстоянке: без документов уехать своим ходом не получится, как и при неисправностях.

Самый просто способ поиска эвакуатора — частные службы. Как правило, работают они круглосуточно и готовы выехать сразу. Если же есть полис каско, то нужно уточнить, прописана ли в нём эвакуация полностью или частично (даже определённый лимит километров поможет сэкономить на транспортировке), либо компенсация за неё, услуга также входит в пакет помощи на дороге. При этом россиянам советуют начать со звонка страховщику, иначе в возмещении могут отказать.