В Китае задумались о запрете нестандартных рулей на машинах

В Китае задумались о запрете нестандартных рулей на машинахПод ограничения могут попасть штурвалы и «полурули»
В КНР регулятор принял решение обновить нацстандарт, который регулирует защиту водителя от травм, которые может нанести рулевой механизм при аварии. Согласно исследованиям, до 46% травм сидящие за рулём люди получают именно от механизма.
Нынешняя редакция документа не обновлялась более 10 лет и в ней не учитываются современные и нестандартные конструкции, а также особенности электрокаров.
Одним из главных требований, которые планируется ввести, являются ударные испытания, в том числе в десяти точках обода. Но на ставших популярными штурвалах в стиле гоночных болидов подобные тесты провести в принципе невозможно, поэтому они могут попасть под тотальный запрет.
Ещё одним требованием станет отсутствие выпирающих и направленных на водителя элементов из твёрдых материалов из-за повышенной травмоопасности конструкций. В ряде случаев не исключено, что они могут помешать развёртыванию подушек безопасности.
Новые законодательные ограничения на нестандартную форму рулей вступят в силу с 1 января 2027 года. Все машины, которые выпущены после этой даты, должны соответствовать новым стандартам, а для уже сертифицированных моделей в Китае предусмотрят переходный период в течение 13 месяцев.
Кстати, ранее в Китае попали под запрет модные дверные ручки с электроприводом.