В Китае задумались о запрете нестандартных рулей на машинах

В КНР регулятор принял решение обновить нацстандарт, который регулирует защиту водителя от травм, которые может нанести рулевой механизм при аварии. Согласно исследованиям, до 46% травм сидящие за рулём люди получают именно от механизма.

Нынешняя редакция документа не обновлялась более 10 лет и в ней не учитываются современные и нестандартные конструкции, а также особенности электрокаров.

Одним из главных требований, которые планируется ввести, являются ударные испытания, в том числе в десяти точках обода. Но на ставших популярными штурвалах в стиле гоночных болидов подобные тесты провести в принципе невозможно, поэтому они могут попасть под тотальный запрет.