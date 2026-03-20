В Москве резко сократилось количество опасного типа аварий

Опубликовано 20 марта 2026, 17:481 мин.
В Москве резко сократилось количество опасного типа аварийЧисло пьяных ДТП уменьшилось на 51%
В Москве резко сократилось опасных аварий одного типа. В столичном управлении Госавтоинспекции сообщили, что по итогам первых двух месяцев 2026 года на территории города зафиксировано на 51% дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей меньше, чем годом ранее.
РИА Новости / Евгений Горбачев
«По итогам двух месяцев 2026 года отмечается снижение количества ДТП с участием водителей с признаками опьянения на 51%. Количество погибших и пострадавших в дорожных авариях по вине нетрезвых водителей также сократилось», — говорится в сообщении ГИБДД.
Всего в январе и феврале зарегистрировано 25 происшествий. В этих авариях три человека погибли, ещё 36 получили травмы — это на 62,5% и 51,4% соответственно меньше, чем годом ранее.
Тем временем Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) по поручению правительства предложит изменить способ расчёта дорожной аварийности. В организации отмечают, что в нынешнем способе есть ряд недостатков, но для перехода на новую модель необходимо провести колоссальную работу.
Источник:Агентство «Москва»
Автор:Светлана Ходос
