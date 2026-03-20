В Москве резко сократилось количество опасного типа аварий

«По итогам двух месяцев 2026 года отмечается снижение количества ДТП с участием водителей с признаками опьянения на 51%. Количество погибших и пострадавших в дорожных авариях по вине нетрезвых водителей также сократилось», — говорится в сообщении ГИБДД.

Всего в январе и феврале зарегистрировано 25 происшествий. В этих авариях три человека погибли, ещё 36 получили травмы — это на 62,5% и 51,4% соответственно меньше, чем годом ранее.