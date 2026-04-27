В Пекине представлен новейший седан Geely

Опубликовано 27 апреля 2026, 10:461 мин.
В Пекине представлен новейший седан GeelyОб этом с Пекинского автосалона сообщает корреспондент Quto
Geely представил в Пекине новейший седан. На пекинском автосалоне состоялась мировая премьера концептуального Geely Galaxy Light II. Большой седан не станет серийным, его главная задача — продемонстрировать будущее направление дизайна флагманской линейки.
Quto.ru
Модель обзавелась крупной решёткой радиатора с вертикальными ламелями, узкой диодной оптикой и распашными дверями в стиле Rolls-Royce. Всё это может указывать на намерение производителя перейти в более дорогой класс.
В отделке интерьера будут использованы только дорогие материалы и современные решения, а оснащение будет включать самые современные системы безопасности и опции комфорта.
Технические характеристики прототипа Geely Galaxy Light II не раскрываются.
Тем временем в России Geely отзывает около 39 тысяч кроссоверов Atlas.
Автор:Светлана Ходос