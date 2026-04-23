В России актуализировали стратегию развития автопрома

По словам Грека, прежние подходы к планированию рынка исчерпали себя, и возникла необходимость актуализировать стратегию. Прежде всего, концепция опирается на внутренние ресурсы, а не на внешние факторы. Сегодня на отрасль воздействуют прежде всего геополитические, а не экономические силы, поэтому строить планы, оглядываясь на внешние обстоятельства, бессмысленно, отмечает эксперт.

«Спланировать рынок невозможно. Если ты не попадаешь в планы, меняется инвестиционная программа. Государство берёт ответственность на себя, частный капитал в это не идёт. Значит, нельзя ориентироваться на внешние факторы, надо начать ориентироваться на собственные», — говорит Грек.

Обновлённая стратегия предусматривает формирование ограниченного круга национальных автопроизводителей и единых платформенных решений. Документ также предполагает перезаключение специальных инвестиционных контрактов (СПИК 2.0) и создание крупных отраслевых объединений. Ориентир — продажи в объёме 2,5–2,8 миллиона автомобилей к 2035 году.

Отдельно в концепции выделен грузовой сегмент, который, по выражению Грека, попал в «идеальный шторм». Он отметил, что российский рынок практически полностью заняли китайские производители. По его мнению, государство не позволит передать этот сегмент зарубежным компаниям, когда у покупателя просто не останется альтернативы. В то же время Грек предупредил: отсутствие соперничества в ближайшие три-пять лет способно затормозить обновление отечественной техники.