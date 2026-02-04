В России изменятся правила регистрации квадроциклов и снегоходов

Согласно нововведениям, в Гостехнадзоре смогут признавать учёт техники недействительным и аннулировать его. Произойдёт это в случае, если сотрудники ведомства обнаружат «факты фальсификации документов», либо при уничтожении маркировки или основных номеров транспортного средства. В этом случае владельцу будет направлено уведомление об аннулировании регистрации.

Кроме того, планируется изменить сам порядок выдачи номеров. Дело в том, что на самоходной технике каждому региону присваивается не только цифровой код, но также буквенное сочетание.