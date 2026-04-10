В России назвали дату премьеры брутального внедорожника новой марки BAW

Вездеход построен на рамном шасси, а в движение его приводить 2,0-литровый турбомотор на 252 л. с., работающий в связке с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Тандем разгоняет новинку до 170 км/ч. Привод — передний, с пониженным рядом и блокировками переднего и заднего дифференциалов.

В салоне — крупный экран медиасистемы, множество традиционных кнопок управления, а в отделке используются вставки «под металл». Для удобства пассажира на передней панели установлен массивный поручень.

Российская премьера BAW 212 состоится 20 апреля 2026 года. Тогда же станут известны все подробности о комплектациях и ценах на внедорожник.

Ранее стало известно, что россиянам предложат бюджетный вэн BAW.