В России ожидают увеличения числа автосервисов в гаражах

При этот поправки в налоговое законодательство стали серьёзным ударом для бизнеса. Новые автосервисы, с большой долей вероятности, открываться не будут, а старые оказались под ударом и могут не пережить все нововведения. В этой ситуации, по мнению эксперта, в ближайшее время на территории страны будет заметен рост числа частных мастеров, которые работают самостоятельно в гаражах.

«При этом почти наверняка мы увидим рост числа "гаражных" мастеров-частников, работающих за наличный расчет или через оплату переводом. Вести учёт их деятельности крайне сложно, а клиент, обращаясь к ним, должен осознавать, что в погоне за лучшей ценой, он берёт все риски по качеству и гарантиям на себя», — подчеркнул Петров.

Ещё одной проблемой стал рост цен. Так, с начала 2026 года стоимость услуг уже выросла от 500 до 1 000 рублей за каждый пункт, а в дальнейшем она будет зависеть исключительно от цен на запчасти, особенно со сложной и длинной логистической цепочкой. Предполагается, что сильнее всего подорожают расходники и запчасти для автомобилей европейских марок.