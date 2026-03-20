В России подорожал самый красивый кроссовер Evolute

Опубликовано 20 марта 2026, 14:57
В России подорожал самый красивый кроссовер EvoluteЦены на i-Joy выросли на 2%
Evolute проиндексировал цены на популярный в РФ кроссовер. Отечественная марка скорректировала цены на электрический паркетник i-Joy. В зависимости от комплектации, цены выросли от 49 до 59 тыс. рублей. Об этом сообщает портал «Автоновости дня».
Сообщается, что на 49 тыс. рублей стали дороже базовая версия Бизнес и топовая Сити+. Теперь цены на них начинаются от 2 824 000 и 3 024 000 рублей соответственно.
Сильнее всего подорожали машины в средней комплектации Сити — сразу на 59 тыс. рублей. Минимальный прайс — от 2 974 000 рублей.
Впрочем, у покупателей российских электро-кроссов всё ещё остаётся возможность сэкономить до 925 000 рублей за счёт господдержки.
Напомним, премьера нового Evolute i-Joy состоялась в конце 2025 года. В движение модель приводит установленный на передней оси 163-сильный электромотор, обеспечивающий разгон с места до «сотни» за 8,0 сек. Питается агрегат от 51,87-киловаттного аккумулятора, на одном заряде которого машина проезжает до 386 км.
