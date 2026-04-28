В России резко обрушились продажи машин одного бренда

В России резко обрушились продажи машин одного брендаСпрос на УАЗ просел на треть в I квартале
Наибольшим спросом у покупателей с начала 2026 пользовались автомобили семейства СГР, то есть «Буханка» — на них пришлось 1 333 реализованных транспортных средств. При этом эксперты уточняют, что этот результат на 38% хуже прошлогоднего.
Помимо этого, 878 покупателей остановили свой выбор на внедорожниках «Патриот» (-26%), 628 — на коммерческих «Профи» (-23%), 510 — на грузовиках «Пикап» (-25%), ещё 54 покупателя — на вездеходах «Хантер» (-31%).
В начале апреля были объявлены сроки премьеры обновлённого УАЗ «Патриот». В инженерных цехах Ульяновского автозавода продолжает кипеть работа над рестайлинговым внедорожником, дебют которого состоится в ближайшие месяцы. Ожидается, что автомобиль обзаведётся новыми силовыми агрегатами и доработанной внешностью.