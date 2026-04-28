Опубликовано 28 апреля 2026, 10:34
В России резко обрушились продажи машин одного бренда

Спрос на УАЗ просел на треть в I квартале
В РФ стремительно обвалились продажи машин одной марки. По итогам I квартала 2026 года на российском рынке сократились продажи продукции Ульяновского автомобильного завода. Дилеры бренда реализовали 3 403 машины, что на 31% меньше, чем с января по март 2025 года.
Наибольшим спросом у покупателей с начала 2026 пользовались автомобили семейства СГР, то есть «Буханка» — на них пришлось 1 333 реализованных транспортных средств. При этом эксперты уточняют, что этот результат на 38% хуже прошлогоднего.

Помимо этого, 878 покупателей остановили свой выбор на внедорожниках «Патриот» (-26%), 628 — на коммерческих «Профи» (-23%), 510 — на грузовиках «Пикап» (-25%), ещё 54 покупателя — на вездеходах «Хантер» (-31%).

В начале апреля были объявлены сроки премьеры обновлённого УАЗ «Патриот». В инженерных цехах Ульяновского автозавода продолжает кипеть работа над рестайлинговым внедорожником, дебют которого состоится в ближайшие месяцы. Ожидается, что автомобиль обзаведётся новыми силовыми агрегатами и доработанной внешностью.