В России сделают реестр перекрытых дорог

В документе указано семь групп причин возможных ограничений движения: погодные условия, ремонт дорог, повышенная интенсивность движения, проведение публичных мероприятий и специальные мероприятия. Предполагается, что эти данные будет вносить владелец транспортной артерии не менее чем за 15 дней до даты введения ограничений.

Кроме того, база данных будет содержать сведения об авариях и чрезвычайных ситуациях — в этом случае реестр должен пополняться оперативно. Вся информация из списка должна быть опубликована на отдельном сайте не позднее чем через час после обновления списка.