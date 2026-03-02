Раскрыты подробности о программе ГАРАЖ ФЕСТ Игора Драйв

Широкую известность Дмитриенко принес трек «Венера-Юпитер», ставший одним из главных хитов своего времени. Успех артиста закрепили композиции «Танцы под луной», «Цветаева», «Навсегда» и «Силуэт» — совместная работа с актрисой Анной Пересильд, вызвавшая широкий отклик у аудитории и в медиапространстве. Песни Вани Дмитриенко регулярно попадают в топы музыкальных сервисов и активно ротируются на радио.

Сегодня Ваня Дмитриенко — один из ключевых представителей новой волны российской поп-музыки, чьё творчество объединяет миллионы слушателей, а его выступление в воскресенье на ГАРАЖ ФЕСТ Игора Драйв 2026 станет ярким музыкальным акцентом финального дня фестиваля.

Ранее стало известно, что частью музыкальной программы ГАРАЖ ФЕСТ Игора Драйв станет группа «Комната Культура», молодой бард-рок-коллектив, появившийся на сцене всего в 2023 году, стремительно набрал обороты, собрал армию слушателей и уже сегодня входит в число самых прослушиваемых артистов страны. Их живые выступления — это энергия, искренность и тот самый драйв, который идеально вписывается в атмосферу фестиваля.