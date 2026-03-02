Раскрыты цены на новые кроссоверы «Москвич» для России

Раскрыты цены на новые кроссоверы «Москвич» для РоссииПродажи машин стартуют до конца I квартала 2026 года
Моторная гамма автомобилей включает турбомоторы объёмом 1,5 и 2,0 литра мощностью 150 или 200 сил соответственно. В паре с первым работает 7-ступенчатый «робот», со вторым — 9-диапазонная автоматическая трансмиссия. Кроссовер M70 будет исключительно с приводом на переднюю ось, М90 — полноприводный.
«Москвич М70» базовой комплектации Драйв оснащается двухзонным климат-контролем, панорамной крышей, полностью диодной светотехникой, электроприводом крышки багажника, а также 12-дюймовый экран медиасистемы, аудиосистема с 6 динамиками, подогрев всех сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.
Стоимость «Москвич М70» стартует с отметки 2 689 000 рублей.
Более дорогой модификации Ультра стоимостью от 3 209 000 рублей дополнительно положены подрулевые лепестки, несколько режимов езды, беспроводная зарядка для смартфона, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон, а число динамиков аудиосистемы здесь увеличено до восьми.
Модель М90 с семиместным салоном должна стать флагманом отечественного бренда.
Оснащение модели включает медиасистему с 12,3-дюймовым тачскрином, камерами кругового обзора и беспроводной поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, трёхзонный климат-контроль, акустику Bose с 12 динамиками, подогрев сидений первых двух рядов, руля и лобового стекла, а также вентиляцию передних кресел, передние и задние датчики парковки, адаптивный круиз-контроль, экстренное автоторможение, автоматическое управление дальним светом фар.
Также новинка получила панорамную крышу, полностью светодиодную оптику, тонировку задних стёкол и запрещённые в Китае из-за безопасности скрытые дверные ручки. В салоне — экокожа бежевого цвета и декор «под дерево».
Цены на «Москвич М90» начинаются от 3 855 000 рублей.