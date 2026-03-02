Раскрыты цены на новые кроссоверы «Москвич» для России

Моторная гамма автомобилей включает турбомоторы объёмом 1,5 и 2,0 литра мощностью 150 или 200 сил соответственно. В паре с первым работает 7-ступенчатый «робот», со вторым — 9-диапазонная автоматическая трансмиссия. Кроссовер M70 будет исключительно с приводом на переднюю ось, М90 — полноприводный.

«Москвич М70» базовой комплектации Драйв оснащается двухзонным климат-контролем, панорамной крышей, полностью диодной светотехникой, электроприводом крышки багажника, а также 12-дюймовый экран медиасистемы, аудиосистема с 6 динамиками, подогрев всех сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.