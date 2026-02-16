В России таксистам смягчат наказание за отсутствие одного документа

Сегодня, если водитель игнорирует требования законодательства и не оформляет полис, ему грозит крупный штраф. Для должностных лиц — от 25 000 до 50 000 рублей, для юрлиц — от 500 000 до 1 000 000 рублей.

По мнению автором поправок, наказание излишне суровое. Поэтому его предложено смягчить до 5 000 рублей для водителей-частников, до 25 000 рублей для предпринимателей и до 40 000 рублей для юрлиц.