В России продают очень дорогой 46-летний ГАЗ 24

Сообщается, что советский седан не просто восстановлен, а буквально собран заново. Так, владелец купил автомобиль в Тюменской области, причём старался искать машину в хорошем для своего возраста состоянии.

После этого кузов был полностью разобран, прошёл пескоструйную обработку и загрунтован и только после этого покрашен. При этом все крепления и болты были оцинкованы, а днище обработано современным антигравийным составом.

Кардинально переработано было внутреннее оформление машины. Для этого её отправили в тюнинг-ателье, где была проведена полная шумоизоляция салона и багажника. После завершения «черновых» работ полностью перетянули салон, а в отделке использовались натуральные материалы, в том числе дубовый шпон на панели приборов. Акустика — Pioneer.