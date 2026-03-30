Верховный суд запретил отбирать у нарушителей машины при одном условии

«Верховный суд разъяснил, что если транспортное средство, использованное для совершения преступления, находится лишь в пользовании осужденного, а собственником является другой человек, то оно не может быть конфисковано», — говорится в определении.

Сообщается, что с жалобой на конфискацию машины в рамках уголовного дела обратилась жительница Свердловской области. При этом само дело было возбуждено в отношении её сожителя, который был пойман за рулём нетрезвым.