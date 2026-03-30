Верховный суд запретил отбирать у нарушителей машины при одном условии

Верховный суд запретил отбирать у нарушителей машины при одном условииКонфискации у пьяных водителей не подлежат чужие автомобили
«Верховный суд разъяснил, что если транспортное средство, использованное для совершения преступления, находится лишь в пользовании осужденного, а собственником является другой человек, то оно не может быть конфисковано», — говорится в определении.
Сообщается, что с жалобой на конфискацию машины в рамках уголовного дела обратилась жительница Свердловской области. При этом само дело было возбуждено в отношении её сожителя, который был пойман за рулём нетрезвым.
Однако женщина заявила, что транспортное средство находится полностью в её собственности, куплено было на свои деньги и находится в залоге у банка. Тем не менее, нижестоящие суды посчитали технику совместно нажитым имуществом, которое можно забрать, а на сторону заявительницы встал только ВС РФ.
«Коллегия по уголовным делам отменила судебные акты нижестоящей инстанций в части конфискации автомобиля и вернула его собственнице», — сообщили в пресс-службе суда.
Ранее в России задумались над новыми методами борьбы с пьянством за рулём.