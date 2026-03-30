Опубликовано 30 марта 2026, 18:05
Верховный суд запретил отбирать у нарушителей машины при одном условии

Конфискации у пьяных водителей не подлежат чужие автомобили
ВС РФ запретил изымать машины у нарушителей при одном условии. Верховный суд России в ходе рассмотрения дела о пьяном вождении принял решение запретить конфискацию автомобилей у водителей в состоянии опьянения, если транспорт находится в собственности другого человека.
Пирогов Юрий/PhotoXPress.ru

«Верховный суд разъяснил, что если транспортное средство, использованное для совершения преступления, находится лишь в пользовании осужденного, а собственником является другой человек, то оно не может быть конфисковано», — говорится в определении.

Сообщается, что с жалобой на конфискацию машины в рамках уголовного дела обратилась жительница Свердловской области. При этом само дело было возбуждено в отношении её сожителя, который был пойман за рулём нетрезвым.

Однако женщина заявила, что транспортное средство находится полностью в её собственности, куплено было на свои деньги и находится в залоге у банка. Тем не менее, нижестоящие суды посчитали технику совместно нажитым имуществом, которое можно забрать, а на сторону заявительницы встал только ВС РФ.

«Коллегия по уголовным делам отменила судебные акты нижестоящей инстанций в части конфискации автомобиля и вернула его собственнице», — сообщили в пресс-службе суда.

Ранее в России задумались над новыми методами борьбы с пьянством за рулём.