Водителям напомнили, что должно лежать в автомобильной аптечке

Водителям напомнили, что должно лежать в автомобильной аптечкеАвтомобилистам рассказали, накажут ли в случае отсутствия аптечки и огнетушителя
Стоит отметить, что требование о наличии аптечки и огнетушителя распространяется на все типы транспортных средств, кроме мотоциклов и квадроциклов. Причём, согласно законодательству, хранить их следует в легкодоступном месте, где аксессуары не подвергаются воздействию экстремальных температур.
Согласно приказу Минздрава, аптечка должна включать медицинские маски и перчатки, марлевые стерильные салфетки размером 16х14 см, три марлевых бинта (7х14 см), четыре бинта (5х10 см), рулонный лейкопластырь (2х500 см), кровоостанавливающий жгут, устройство для проведения искусственного дыхания, ножницы, инструкцию по оказанию первой помощи, термоодеяло (160х210 см), маркер синего или чёрного цвета, эластичный бинт, футляр.
Впрочем, эксперты рекомендуют дополнять её состав обезболивающими средствами, дезинфицирующими, мазями от ожогов, жаропонижающими и антигистаминными препаратами, гипотермическим пакетом (может пригодиться при травмах). В первую очередь, наличие этих лекарств стоит проверить при сборах в путешествие.
Также автомобилисты должны возить с собой в машине огнетушитель объёмом не менее 2 литров, с сертификатом соответствия ГОСТ Р-51507. Водители должны следить за сроком годности устройства, который достигает 10 лет для порошковых устройств и до 10 — для углекислотных.
Цены на аптечки начинаются от 300 рублей, на огнетушители — от 500 рублей, продаются они и на маркетплейсах, и в автомагазинах. При покупке стоит обращать внимание на срок годности.
Одновременно водителям напоминают, что раньше гаишники имели право проверять наличие обязательных аксессуаров, а в случае нарушений наказывать водителей по статье 7.7 «Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация ТС». Но с 2023 года даже их отсутствие в автомобиле не считается нарушением, так что инспекторы не могут ни настоять на их проверке, ни вынести штраф.