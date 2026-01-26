Водителям напомнили, что должно лежать в автомобильной аптечке

Стоит отметить, что требование о наличии аптечки и огнетушителя распространяется на все типы транспортных средств, кроме мотоциклов и квадроциклов. Причём, согласно законодательству, хранить их следует в легкодоступном месте, где аксессуары не подвергаются воздействию экстремальных температур.

Согласно приказу Минздрава, аптечка должна включать медицинские маски и перчатки, марлевые стерильные салфетки размером 16х14 см, три марлевых бинта (7х14 см), четыре бинта (5х10 см), рулонный лейкопластырь (2х500 см), кровоостанавливающий жгут, устройство для проведения искусственного дыхания, ножницы, инструкцию по оказанию первой помощи, термоодеяло (160х210 см), маркер синего или чёрного цвета, эластичный бинт, футляр.

Впрочем, эксперты рекомендуют дополнять её состав обезболивающими средствами, дезинфицирующими, мазями от ожогов, жаропонижающими и антигистаминными препаратами, гипотермическим пакетом (может пригодиться при травмах). В первую очередь, наличие этих лекарств стоит проверить при сборах в путешествие.