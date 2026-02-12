Voyah рассказал о новинках для России в 2026

Voyah рассказал о новинках для России в 2026Производитель намерен начать продажи нескольких новых моделей
Так, обновлённый вэн Dream+ будет оборудован полноуправляемым шасси с поворачивающими задними колёсами. Построена новинка на 800-вольтовой архитектуре, которая позволит сократить время зарядки. Гибридная версия модели обзаведётся аккумулятором на 62,5 кВтч, которого хватит на до 280 км езды на электротяге. Суммарный же запас хода будет достигать 1 220 км.
Что касается паркетника Taishan, то он оснащается гибридной силовой установкой с бензиновым двигателем-генератором и парой электромоторов, а разгон с места до 100 км/ч занимает 5,5 секунды. Питается агрегат от 65-киловаттной батареи, обеспечивающей запас хода на электричестве до 280 км. Суммарный же достигает 1 120 км.
Оснащение включает проекционный дисплей с дополненной реальностью, панорамную крышу, пассажирам второго ряда сидений положены откидные столики, интегрированный в потолок монитор и холодильник. Салон с конфигурацией 2+2+2 рассчитан на шесть человек.
Кстати, продажи нового кроссовера Voyah начались ещё в начале 2026 года. На российском рынке появились паркетники Taishan в комплектации MAX+. Как стало известно редакции Quto.ru, предзаказы на автомобиль принимает крупный столичный дилер, занимающийся продажами китайских машин, а с учётом уплаты утильсбора цены на модель составят 8 350 000 рублей.