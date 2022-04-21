Десять самых красивых спорткаров 60-х

Десять самых красивых спорткаров 60-хВладеть такими авто хочет каждый
В 60-е годы XX века автомобильная промышленность стремительно развивалась, а автопроизводители, помимо обычных автомобилей, радовали мир спорткарами потрясающей красоты.
Рассмотрим десять серийных спортивных машин, дизайн которых не устарел даже спустя 50 лет.
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Toyota 2000 GT
Совместная разработка Toyota и Yamaha в свое время стала глотком свежего воздуха для «Тойоты». Ведь до этого японский автопроизводитель создавал только небольшие внедорожники и седаны. 2000 GT отличается интересной обтекаемой формой кузова типа longnose/shortdeck (передняя часть – длинная, а задняя, наоборот, короткая), а также низким центром тяжести и независимым шасси на сдвоенных А-образных рычагах. Под капотом фастбека – рядная двухлитровая «шестерка» на 150 л. с., передающая тягу на заднюю ось, которая оснащена дифференциалом повышенного трения. За все время Toyota произвела только 351 экземпляр 2000 GT.
Ford Mustang Shelby GT500
Топовая версия «Мустанга» 60-х от знаменитого ателье Shelby, которое основал гонщик Кэрол Шелби. Фастбек создан на базе Ford Mustang GT и нарисован дизайнерами Дэвидом Эшем и Джоном Оросом. «Заряженный» GT500 от стандартных фастбеков можно отличить по заднему спойлеру особой формы, а также крупным «ноздрям» на капоте, который пришлось даже удлинить, чтобы вместить семилитровый V8 на 335 «лошадок».
Lamborghini Miura
Спорткар, дизайн которого в 1966 году признали революционным. Разработчиком этого кузова стал Марселло Гандини (25-летний помощник всемирно известного дизайнера Джоржетто Джуджаро) из ателье Bertone. У «Миуры» широкий и приземистый кузов, очень длинный капот, а также эффектные фары, обрамленные черными «ресницами», которые потом появлялись и на других моделях компании. В движение спорткар приводит V12 объемом четыре литра и мощностью 350 л. с. Трансмиссия – пятиступенчатая механика и задний привод. C 1966 по 1973 было произведено чуть больше 750 экземпляров Lamborghini Miura в различных модификациях.
Jaguar E-type
Это по-настоящему легендарная модель, которую сам Энцо Феррари назвал красивейшим автомобилем всех времен. Директором по дизайну «Ягуаров» в то время был Малькольма Сайера. Именно под его руководством сначала создали Jaguar C, потом Jaguar D, а затем Jaguar E1A – прототип модели E-type. Внешность «ешки» произвела сильное впечатление на весь автомобильный мир: обтекаемые черты кузова, длинный капот, мускулистые боковины… Jaguar E-type имел стальной кузов и оснащался рядной 3,8-литровой «шестеркой». В разных версиях было произведено примерно 70 000 автомобилей.
Aston Martin DB6
«Астон Мартин» тоже не отставал в дизайне в те времена. Модель DB6 переняла стилистические черты от DB4 и DB5, а вместо закругленных форм DB6 получил задний спойлер и дополнительные два места в салоне. Под капотом – четырехлитровый шестицилиндровый двигатель мощностью 325 л. с. Таких машин было сделано очень мало – всего с конвейера сошло 1 327 автомобилей.
Alfa Romeo Spider
За облик этого родстера отвечало знаменитое ателье Pininfarina, директором которого в то время был итальянский дизайнер и художник Франко Мартиненго. К слову, уже тогда были кузова, имеющие специальные сминаемые зоны спереди и сзади. Alfa Romeo Spider построен на укороченной платформе от модели Giulia и оснащался 109-сильным двигателем GTV рабочим объемом 1,6 литра, а также пятиступенчатой механикой, независимой подвеской и дисковыми тормозами. Всего было выпущено 6 324 экземпляров «Спайдера».
Ferrari 275 GTB/4
Дизайн 275-ой, как и многих других «Феррари», разработан в итальянском кузовном ателье Pininfarina. Именно эта машина стала первым дорожным Ferrari. Версия 275 GTB/4 отличалась от стандартного спорткара увеличенным клиренсом и более мощным 300-сильным V12. Он располагался спереди и передавал крутящий момент на коробку передач, которая стояла перед задним мостом для равномерного распределения массы. Ferrari произвела на свет 280 спорткаров 275 GTB/4 в закрытом кузове и еще около десяти кабриолетов.
Porsche 911 S
Дизайн первого 911-ого – результат совместной работы Фердинанда Порше и Эрвина Коменды. Концепция внешности, придуманная более 50-ти лет назад, до сих пор сохраняется в моделях немецкого автопроизводителя. Если говорить про Porsche 911 S, то именно с этой модели в «Порше» начали различать 911-ый по категориям. В частности, «заряженная» версия с литерой S оснащалась двухлитровой 180-сильной оппозитной «шестёркой».
BMW 2000 CS
Внешность купе в кузове E120 для BMW создало немецкое ателье Karmann. 2000 CS имеет плоский силуэт, округлые поверхности и является первым автомобилем, на котором компания BMW установила двойные фары прямоугольной формы. Модель оснащалась двухлитровой «четверкой» на 120 л. с. А всего с конвейера сошло около 10 тыс. спортивных купе.
Chevrolet Corvette C2 Sting Ray
Вдохновением для дизайнеров «Стингрея» (Питера Брока, Ларри Шинода и Билла Митчела) послужила внешность Jaguar E-type и формы морского ската (на английском – Sting Ray). В итоге получился совершенно неповторимый вид c вытянутым острым носом, выдвижными фарами, «мускулистыми» крыльями, сдвоенными фонарями и раздельным задним стеклом. При этом кузов «Корветта» 60-х сделан из стекловолокна и крепится к стальной раме. А под капотом – 5,4-литровый V8 Small Block отдачей от 250 до 260 л. с. (в зависимости от версии). А различных модификациях было произведено около 120 000 машин.