Десять самых красивых спорткаров 60-х

Спорткар, дизайн которого в 1966 году признали революционным. Разработчиком этого кузова стал Марселло Гандини (25-летний помощник всемирно известного дизайнера Джоржетто Джуджаро) из ателье Bertone. У «Миуры» широкий и приземистый кузов, очень длинный капот, а также эффектные фары, обрамленные черными «ресницами», которые потом появлялись и на других моделях компании. В движение спорткар приводит V12 объемом четыре литра и мощностью 350 л. с. Трансмиссия – пятиступенчатая механика и задний привод. C 1966 по 1973 было произведено чуть больше 750 экземпляров Lamborghini Miura в различных модификациях.

Jaguar E-type