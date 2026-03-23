Автосервисы оценили идею маркировки запчастей в России

Автосервисы оценили идею маркировки запчастей в РоссииЭксперты заявили, что в России достаточно барьеров и без новых требований
«У нас достаточно заградительных барьеров, которые должны фильтровать некачественные или контрафактные запчасти. Ещё одна маркировка, когда все автопроизводители в мире страдают, увеличит нагрузку и точно не приведёт к увеличению спроса. Тот, кто хулиганит, думаю, так и продолжит это делать. У нас много требований к декларациям, сертификатам, которые доступны на федеральных ресурсах РФ», — считает глава испытательного центра «Услугиавто» Юрий Пархоменко.
Напомним, ранее в марте в министерстве промышленности и торговли России предложили в обязательном порядке начать маркировать все детали для ремонта автомобилей и самоходных машин, в том числе квадроциклов и снегоходов. В ведомстве считают, что нововведение позволит резко снизить долю фальшивок.
