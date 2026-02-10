Новости
Опубликовано 10 февраля 2026, 17:16
1 мин.

Дилеры забытой в России марки никак не могут распродать остатки машин

Компания Skywell ушла из России год назад, но остатки автомобилей до сих пор пылятся на складах
Дилеры не могут распродать машины ушедшего из России бренда. Официальные дилеры марки Skywell, которая свернула бизнес на российском рынке в 2025 году, до сих пор не могут распродать остатки автомобилей. Как сообщает RG.RU, объявления о продаже китайских кроссоверов до сих пор регулярно появляются на классифайдах.
Skywell

Уточняется, что речь идёт о гибридных паркетниках HT-i и электрических ET5. Большая часть машин была распродана в 2025 году, но продавцы до сих пор пытаются найти покупателей на машины, выпущенные в 2022 и 2023 году. Точное их количество на дилерских складах не раскрывается.

Напомним, сама марка была основана главой концерна Skyworth Group Стивеном Вонгом и на первом этапе специализировалась на выпуске коммерческих машин и автобусов для Китая.

В 2020 году модельный ряд был расширен за счёт легковых автомобилей, после чего производитель попытался выйти на внешние рынки, в том числе на российский, где продажи стартовали в 2022 году.

Впрочем, закрепиться в России компании не удалось: так, в 2024 году на кроссоверах бренда остановили свой выбор только 202 покупателя, так что уже в начале 2025 года Skywell объявил о прекращении поставок. При этом дилеры марки начали закрываться ещё в конце 2024 года.