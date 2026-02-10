Дилеры забытой в России марки никак не могут распродать остатки машин

Компания Skywell ушла из России год назад, но остатки автомобилей до сих пор пылятся на складах

Дилеры не могут распродать машины ушедшего из России бренда. Официальные дилеры марки Skywell, которая свернула бизнес на российском рынке в 2025 году, до сих пор не могут распродать остатки автомобилей. Как сообщает RG.RU, объявления о продаже китайских кроссоверов до сих пор регулярно появляются на классифайдах.