Дилеры забытой в России марки никак не могут распродать остатки машин

Дилеры забытой в России марки никак не могут распродать остатки машинКомпания Skywell ушла из России год назад, но остатки автомобилей до сих пор пылятся на складах
Уточняется, что речь идёт о гибридных паркетниках HT-i и электрических ET5. Большая часть машин была распродана в 2025 году, но продавцы до сих пор пытаются найти покупателей на машины, выпущенные в 2022 и 2023 году. Точное их количество на дилерских складах не раскрывается.
Напомним, сама марка была основана главой концерна Skyworth Group Стивеном Вонгом и на первом этапе специализировалась на выпуске коммерческих машин и автобусов для Китая.
В 2020 году модельный ряд был расширен за счёт легковых автомобилей, после чего производитель попытался выйти на внешние рынки, в том числе на российский, где продажи стартовали в 2022 году.
Впрочем, закрепиться в России компании не удалось: так, в 2024 году на кроссоверах бренда остановили свой выбор только 202 покупателя, так что уже в начале 2025 года Skywell объявил о прекращении поставок. При этом дилеры марки начали закрываться ещё в конце 2024 года.