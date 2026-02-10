Foton объявил цены на новый пикап в России

Foton объявил цены на новый пикап в РоссииРоссиянам новый Tunland G9 будет предложен в единственной комплектации
Габариты машины составляют 5340 х 1980 х 1920 мм в длину, ширину и высоту соответственно, размер колёсной базы равен 3110 мм. Размеры грузовой платформы — 1520 х 1580 х 440 мм, также пикап способен буксировать прицеп массой до 3 тонн.
Под капотом грузовика установлен 2,0-литровый турбодизель мощностью 162 л. с., с которым сочетается 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия. Привод — полный, с блокировкой заднего дифференциала.
Оснащение автомобиля включает 12,3-дюймовую цифровую панель приборов и экран медиасистемы того же размера, климат-контроль, подогрев передних сидений и вентиляция водительского кресла, аудиосистема с 6 динамиками, задние датчики парковки, помощники при движении по склону, атмосферная подсветка салона.
А вот светодиодная оптика и передние парктроники доступны только за дополнительную плату.
Цены на Foton Tunland G9 на российском рынке начинаются от 3 640 000 рублей.
В 2025 году в России состоялась официальная премьера двух новых пикапов Foton. Сообщается, что Foton Tunland V7 будет стоить от 5 250 000 рублей, а V9 — от 5 550 000 рублей. Обе модели оснащены шестью подушками безопасности. Гарантия на машины составит три года или 150 тысяч километров пробега.