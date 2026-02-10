Foton объявил цены на новый пикап в России

Оснащение автомобиля включает 12,3-дюймовую цифровую панель приборов и экран медиасистемы того же размера, климат-контроль, подогрев передних сидений и вентиляция водительского кресла, аудиосистема с 6 динамиками, задние датчики парковки, помощники при движении по склону, атмосферная подсветка салона.

А вот светодиодная оптика и передние парктроники доступны только за дополнительную плату.

Цены на Foton Tunland G9 на российском рынке начинаются от 3 640 000 рублей.

В 2025 году в России состоялась официальная премьера двух новых пикапов Foton. Сообщается, что Foton Tunland V7 будет стоить от 5 250 000 рублей, а V9 — от 5 550 000 рублей. Обе модели оснащены шестью подушками безопасности. Гарантия на машины составит три года или 150 тысяч километров пробега.