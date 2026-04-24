GWM привезёт в Россию шестиместный кроссовер Wey V9X с ИИ

Внешний облик и интерьер созданы с учётом традиций китайской архитектуры и искусства, но переосмысленные с точки зрения промышленного дизайна. Логотип WEY абстрактно повторяет образ флагштока перед резиденцией губернатора провинции Баодин. Этот исторический символ олицетворяет лидерство, развитие и независимость бренда.

Кроссовер базируется на фирменной платформе GWM ONE, объединяющей полный привод и встроенный искусственный интеллект. Архитектура создана для флагманских моделей и соединила в себе все передовые инженерные разработки компании.

Машина получила встроенный искусственный интеллект и гибридную систему полного привода Super Hi4. В её входят двухлитровый турбомотор, специально разработанная четырёхступенчатая гибридная трансмиссия, 800-вольтовая электрическая архитектура и поддержка сверхбыстрой зарядки 6C. Такое сочетание гарантирует уверенное движение в снегопад, на бездорожье и в городских заторах, а также высокий уровень комфорта и безопасности. Дополнительно кроссовер оборудован фирменной системой подруливания задних колёс с увеличенным углом отклонения и двухкамерной пневмоподвеской закрытого типа.