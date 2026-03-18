Опубликовано 18 марта 2026, 09:37
Матвиенко заявила о «космических» масштабах дорог в России

Общая протяжённость транспортных артерий превышает 1,5 млн км
В Совфеде заявили о «реально космических» масштабах российских дорог. На сегодняшний день общая протяжённость автомобильных дорог на территории России является «реально космической» и превышает 1,5 млн километров. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
РИА Новости / Константин Чалабов

По мнению чиновницы, транспортный комплекс входит в пятёрку крупнейших отраслей российской экономики.

«Только одну цифру приведу: общая длина автодорог превышает полтора миллиона километров. Масштабы просто реально космические. Не говоря уже про железные дороги, авиацию, речной и морской транспорт, которые также находятся в ведении министерства транспорта», — отметила она во время Открытого диалога с главой ведомства Андреем Никитиным.

Также Матвиенко отметила, что министерство транспорта России можно назвать одним из ключевых ведомств для развития экономики и «обеспечения социального благополучия граждан, в каком бы регионе они не проживали».

К слову, сами граждане качеством дорог в России недовольны. В первую очередь, из-за их состояния после наступления весны.