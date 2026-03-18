Матвиенко заявила о «космических» масштабах дорог в России

Матвиенко заявила о «космических» масштабах дорог в РоссииОбщая протяжённость транспортных артерий превышает 1,5 млн км
По мнению чиновницы, транспортный комплекс входит в пятёрку крупнейших отраслей российской экономики.
«Только одну цифру приведу: общая длина автодорог превышает полтора миллиона километров. Масштабы просто реально космические. Не говоря уже про железные дороги, авиацию, речной и морской транспорт, которые также находятся в ведении министерства транспорта», — отметила она во время Открытого диалога с главой ведомства Андреем Никитиным.
Также Матвиенко отметила, что министерство транспорта России можно назвать одним из ключевых ведомств для развития экономики и «обеспечения социального благополучия граждан, в каком бы регионе они не проживали».
К слову, сами граждане качеством дорог в России недовольны. В первую очередь, из-за их состояния после наступления весны.