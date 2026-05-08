Москвичам напомнили о перекрытиях дорог 9 мая

Так, 9 мая с 05:00 и до окончания всех запланированных мероприятий движение будет закрыто на:

Тверской улице (от Моховой до Тверского бульвара);

Моховой улице (от Воздвиженки до Тверской);

Большой Никитской улице (от Моховой до Романова переулка);

улице Петровка (от Дмитровского переулка до Театрального проезда);

Садовнической улице (от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста);

Гончарной набережной (от Гончарного проезда до Котельнической набережной);

Садовнической набережной (от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста);

Пречистенской набережной (от Кремлёвской набережной до Соймоновского проезда);

улицах Охотный Ряд, Болотная, Балчуг, Солянка, Ильинка, Варварка и Волхонка;

набережных Москворецкая, Кремлевская, Устьинская, Подгорская, Софийская, Раушская, Котельническая, Болотная, Кадашевская;

Фалеевском, Лубочном, Ветошном, 1-м и 2-м Раушских переулках;

Китайгородском, Театральном и Соймоновском проездах;

Старой, Новой и Болотной площадях;

Большом Москворецком и Чугунном мостах.

Ограничения на парковку будут введены на этих участках улиц с полуночи 9 мая. Водителям рекомендовано пользоваться альтернативными маршрутами, а пешеходам — более внимательно изучать карту перекрытий, так как часто станций метро работать на выход не будет, а некоторые подземные переходы будут закрыты.

Читайте также: