Опубликовано 08 мая 2026, 07:34
Москвичам напомнили о перекрытиях дорог 9 мая

В честь военного парада в столице планируется полностью закрыть движение на ряде улиц и набережных
Москвичам напомнили о перекрытиях дорог 9 мая. Столичный департамент транспорта напомнил автомобилистам об ограничении движения в центральных районах города. Отмечается, что проехать нельзя будет ни на личном, ни на общественном транспорте, также на указанных участках будет запрещена парковка машин.
РИА Новости / Кирилл Каллиников

Так, 9 мая с 05:00 и до окончания всех запланированных мероприятий движение будет закрыто на:

  • Тверской улице (от Моховой до Тверского бульвара);
  • Моховой улице (от Воздвиженки до Тверской);
  • Большой Никитской улице (от Моховой до Романова переулка);
  • улице Петровка (от Дмитровского переулка до Театрального проезда);
  • Садовнической улице (от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста);
  • Гончарной набережной (от Гончарного проезда до Котельнической набережной);
  • Садовнической набережной (от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста);
  • Пречистенской набережной (от Кремлёвской набережной до Соймоновского проезда);
  • улицах Охотный Ряд, Болотная, Балчуг, Солянка, Ильинка, Варварка и Волхонка;
  • набережных Москворецкая, Кремлевская, Устьинская, Подгорская, Софийская, Раушская, Котельническая, Болотная, Кадашевская;
  • Фалеевском, Лубочном, Ветошном, 1-м и 2-м Раушских переулках;
  • Китайгородском, Театральном и Соймоновском проездах;
  • Старой, Новой и Болотной площадях;
  • Большом Москворецком и Чугунном мостах.

Ограничения на парковку будут введены на этих участках улиц с полуночи 9 мая. Водителям рекомендовано пользоваться альтернативными маршрутами, а пешеходам — более внимательно изучать карту перекрытий, так как часто станций метро работать на выход не будет, а некоторые подземные переходы будут закрыты.

