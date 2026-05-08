Опубликовано 08 мая 2026, 07:34
Москвичам напомнили о перекрытиях дорог 9 мая. Столичный департамент транспорта напомнил автомобилистам об ограничении движения в центральных районах города. Отмечается, что проехать нельзя будет ни на личном, ни на общественном транспорте, также на указанных участках будет запрещена парковка машин.
РИА Новости / Кирилл Каллиников
Так, 9 мая с 05:00 и до окончания всех запланированных мероприятий движение будет закрыто на:
- Тверской улице (от Моховой до Тверского бульвара);
- Моховой улице (от Воздвиженки до Тверской);
- Большой Никитской улице (от Моховой до Романова переулка);
- улице Петровка (от Дмитровского переулка до Театрального проезда);
- Садовнической улице (от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста);
- Гончарной набережной (от Гончарного проезда до Котельнической набережной);
- Садовнической набережной (от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста);
- Пречистенской набережной (от Кремлёвской набережной до Соймоновского проезда);
- улицах Охотный Ряд, Болотная, Балчуг, Солянка, Ильинка, Варварка и Волхонка;
- набережных Москворецкая, Кремлевская, Устьинская, Подгорская, Софийская, Раушская, Котельническая, Болотная, Кадашевская;
- Фалеевском, Лубочном, Ветошном, 1-м и 2-м Раушских переулках;
- Китайгородском, Театральном и Соймоновском проездах;
- Старой, Новой и Болотной площадях;
- Большом Москворецком и Чугунном мостах.
Ограничения на парковку будут введены на этих участках улиц с полуночи 9 мая. Водителям рекомендовано пользоваться альтернативными маршрутами, а пешеходам — более внимательно изучать карту перекрытий, так как часто станций метро работать на выход не будет, а некоторые подземные переходы будут закрыты.
Автор:Светлана Ходос
