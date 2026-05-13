На «Игора Драйв» прошёл I этап Кубка Санкт-Петербурга по дрифту

На «Игора Драйв» прошёл I этап Кубка Санкт-Петербурга по дрифтуВ северной столице 9 и 10 мая стартовал новый сезон
Сами соревнования проходили в формате двойной сетки, то есть проигравший в парном заезде пилот попадал в нижнюю сетку и получал возможность продолжить борьбу.
Действующий обладатель Кубка Санкт-Петербурга по дрифту Александр Мезенцев не выступает в этом сезоне — чемпион сконцентрировался на тренерской работе. В частности, в Кубке Санкт-Петербурга Мезенцев тренирует петербуржца Дениса Бочкарёва. А на тренировочной BMW E36 Александра в этом году выступает Артём Лейтис из Сортавалы, Республика Карелия.
Лейтис сильно выступил в квалификации, став третьим с результатом 99 баллов. Такую же сумму баллов получил от судей Владислав Вторушин на BMW E30. Ну а выиграл в квалификации петербуржец Анатолий Кизин на BMW E92. В лучшей попытке он получил от судей максимальную оценку в 100 баллов.
Сетка сложилась для лидеров квалификации по-разному. Лейтис проиграл в третьем раунде Артёму Каневскому и опустился в нижнюю сетку. В ней прошёл до седьмого раунда, где проиграл Елисею Никитину. Вторушин уступил Артёму Каневскому в шестом раунде, после чего в нижней части сетки дошёл до восьмого раунда, где проиграл Елисею Никитину.
В итоге в финале встретились петербуржец Анатолий Кизин на BMW E92 и дрифтер из Мурманска Артём Каневский на BMW 3-серии Е30. На домашней трассе сильнее оказался Кизин.
Заезд за третье место стал противостоянием двух дрифтеров из Санкт-Петербурга: Елисея Никитина на Toyota Altezza и Владислава Вторушина на BMW E30. Никитин победил и не дал пилотам на BMW занять весь пьедестал.
В командном зачете лидирует ISKRA Racing (353 очка), за которую выступают призеры Елисей Никитин и Артём Каневский, а также Юрий Алексашкин.
Всего три балла лидерам уступает коллектив «Есть вопросы» (350 очков), за который выступают Денис Антрушин, Матвей Вахрушев и Анатолий Кизин. Третья позиция — у команды «КонтинентПак» (179 очков) в составе Никиты Гольбрайха и Владислава Вторушина.
Второй этап Кубка Санкт-Петербурга по дрифту сезона 2026 года пройдёт 27 и 28 июня. Третий этап состоится 29 и 30 августа. Билеты на оба этапа в продаже на сайте автодрома.
