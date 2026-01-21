Названы самые подешевевшие машины с пробегом

Названы самые подешевевшие машины с пробегомЭксперты отмечают, что начало года является самым удачным временем для покупки
«Сильнее всего это ощущается в среднем и выше среднего сегментах. Цены снизились на 150-200 тысяч рублей. На более экономичные модели стоимость осталась почти без изменений», — отметил эксперт.
По его словам, сильнее всего скинули в цене Geely Monjaro, Toyota Camry, LiXiang L7 и L9. При этом стоимость изначально более доступного Geely Coolray осталась почти без изменений.
Эксперт отметил, что начало января традиционно считается лучшим временем для покупки подержанных автомобилей, так как с февраля спрос начнёт увеличиваться, а вслед за ним постепенно начнут расти цены.
«Если не будет существенно меняться ключевая ставка и не будет каких-то шоковых для рынка новостей, то рост стоимости автомобилей с пробегом будет пропорционален годовой инфляции. Не думаю, что рост будет выше 8-10%», — считает Черноусов.
Тем не менее, на ситуацию может повлиять рынок новых машин. Так, если в России будет наблюдаться резкий скачок цен и дефицит новых легковушек, то аналогичные проблемы начнут появляться и на «вторичке».