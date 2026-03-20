Названы самые популярные у россиян машины из Китая

Названы самые популярные у россиян машины из КитаяАбсолютным лидером стал Haval Jolion
Наиболее популярным в нашей стране оказался компактный кроссовер Haval Jolion — он же в период с 2023 по 2025 год становится на российском рынке бестселлером среди иномарок. На модель приходится 7,6% всех стоящих на учёте транспортных средств из КНР, то есть 238,6 тыс. единиц техники.
На второй строчке разместился Chery Tiggo 7 Pro Max — сегодня в ГАИ зарегистрировано 130,9 тыс. транспортных средств, а доля в российском автопарке равна 4,2%.
Кроме того, популярностью в России пользуются Geely Coolray (110,6 тыс. шт., 3,5%) и Monjaro (108,1 тыс. шт., 3,4%), Chery Tiggo 4 Pro (101,6 тыс. шт., 3,2%), Omoda C5 (98,5 тыс. шт., 3,1%), Haval F7 (95,2 тыс. шт., 3,0%) и M6 (83,9 тыс. шт., 2,7%), Geely Atlas (68,3 тыс. шт., 2,2%) и Chery Tiggo 4 (63,2 тыс. шт., 2,0%).