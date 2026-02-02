Omoda показала дизайн обновлённого С5

Изображений салона пока нет, но производитель сообщил, что он также будет заметно переработан. Изменениям также подвергнутся трансмиссия и управляющая электроника, благодаря чему будут улучшены динамические характеристики модели, также апгрейд ожидает системы помощи водителю.

Ранее было раскрыто, какие машины будут собирать на заводе GM в Санкт-Петербурге. В ближайшее время завершатся работы по расконсервации и модернизации экс-завода General Motors в Шушарах. Теперь же стало известно, что на сборочной площадке, которая сегодня принадлежит холдингу AGR, будет налажено производство кроссоверов Omoda C5.