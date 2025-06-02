Производство легковых машин в России резко сократилось в 2025

Производство легковых машин в России резко сократилось в 2025С конвейеров предприятий сошло 673 тыс. автомобилей
В декабре объём производства снизился относительно 2024 года на 8,3%, до 73,3 тыс. легковых машин. При этом, если сравнивать с ноябрём прошлого года, то показатель вырос, а с конвейеров российских автозаводов сошло на 35,5% транспортных средств больше.
Помимо этого, в прошлом году снизилось производство грузовиков — в 2025 году собрано было 131 тыс. машин, что на 32,6% меньше, чем годом ранее. Резкий обвал зафиксирован в декабре, когда было выпущено на 30,5% большегрузов меньше, чем годом ранее.
Сильнее всего просел выпуск автобусов. Объём выпуска транспорта более пяти тонн сократился на 38,4%, до 9,4 тыс. единиц техники, менее пяти тонн — на 29,9%, до 14 тыс. экземпляров.
Напомним, в январе Hyundai окончательно потерял свои заводы в РФ. Южнокорейский автогигант окончательно лишился права вернуть свои производственные площадки на территории России. В компании подтвердили, что отказались пользоваться опционом обратного выкупа.