Производство легковых машин в России резко сократилось в 2025

В декабре объём производства снизился относительно 2024 года на 8,3%, до 73,3 тыс. легковых машин. При этом, если сравнивать с ноябрём прошлого года, то показатель вырос, а с конвейеров российских автозаводов сошло на 35,5% транспортных средств больше.

Помимо этого, в прошлом году снизилось производство грузовиков — в 2025 году собрано было 131 тыс. машин, что на 32,6% меньше, чем годом ранее. Резкий обвал зафиксирован в декабре, когда было выпущено на 30,5% большегрузов меньше, чем годом ранее.