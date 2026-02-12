Раскрыто, что будет с ценами на запчасти в 2026 году

«По нашему прогнозу, конец 2025 года и начало 2026 года не принесут снижения цен на автозапчасти. Скорее всего, рынок увидит умеренный, но стабильный рост цен в диапазоне от 8% до 15%, более заметное удорожание качественных и премиальных компонентов, дальнейшее расслоение рынка на “дешёвый сегмент” и технически грамотные решения», — отметил глава отдела продаж компании Brannor Кирилл Арзамазов.

Основными факторами, влияющими на ценообразование, эксперт назвал увеличение затрат на логистику из-за удлинённых и более сложных маршрутов поставок, складские издержки и необходимость держать товарный запас, а также зарплату сотрудников.