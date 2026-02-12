Новости
Опубликовано 12 февраля 2026, 18:46
Раскрыто, что будет с ценами на запчасти в 2026 году

Эксперты ожидают подорожания деталей для ремонта машин
Эксперты ожидают подорожания деталей для ремонта машин. По итогам 2025 года средняя стоимость запчастей для ремонта автомобиля увеличилась от 10% до 20%, а сильнее всего подорожали тормозные диски, детали подвески и расходники для премиальных автомобилей — в отдельных случаях цены выросли до 30%. В 2026 году рост цен продолжится, однако если не будет сильных экономических потрясений, то он будет не настолько заметным, рассказали Quto.ru в компании Brannor.
«По нашему прогнозу, конец 2025 года и начало 2026 года не принесут снижения цен на автозапчасти. Скорее всего, рынок увидит умеренный, но стабильный рост цен в диапазоне от 8% до 15%, более заметное удорожание качественных и премиальных компонентов, дальнейшее расслоение рынка на “дешёвый сегмент” и технически грамотные решения», — отметил глава отдела продаж компании Brannor Кирилл Арзамазов.

Основными факторами, влияющими на ценообразование, эксперт назвал увеличение затрат на логистику из-за удлинённых и более сложных маршрутов поставок, складские издержки и необходимость держать товарный запас, а также зарплату сотрудников.

Ещё одним фактором, из-за которого цены уже выросли на 1—3%, стало повышение НДС до 22%. При этом цепная реакция по всей логистической цепочке уже привела к фактическому подорожанию до 15%.

Например, тормозные механизмы нередко поставляются из США, детали отдельных брендов везут из Европы. Однако львиная доля деталей идёт из Китая.

Помимо этого, по ряду брендов не исключено усиление дефицита. Например, на редкие компоненты для ушедших брендов, в первую очередь премиальных — BMW, Jaguar и других. При этом для автомобилей масс-сегмента выбор традиционно шире, но автомобилистам стоит внимательнее следить за качеством из-ра обилия контрафакта.