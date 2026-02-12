Раскрыто, что будет с ценами на запчасти в 2026 году

Раскрыто, что будет с ценами на запчасти в 2026 годуЭксперты ожидают подорожания деталей для ремонта машин
«По нашему прогнозу, конец 2025 года и начало 2026 года не принесут снижения цен на автозапчасти. Скорее всего, рынок увидит умеренный, но стабильный рост цен в диапазоне от 8% до 15%, более заметное удорожание качественных и премиальных компонентов, дальнейшее расслоение рынка на “дешёвый сегмент” и технически грамотные решения», — отметил глава отдела продаж компании Brannor Кирилл Арзамазов.
Основными факторами, влияющими на ценообразование, эксперт назвал увеличение затрат на логистику из-за удлинённых и более сложных маршрутов поставок, складские издержки и необходимость держать товарный запас, а также зарплату сотрудников.
Ещё одним фактором, из-за которого цены уже выросли на 1—3%, стало повышение НДС до 22%. При этом цепная реакция по всей логистической цепочке уже привела к фактическому подорожанию до 15%.
Например, тормозные механизмы нередко поставляются из США, детали отдельных брендов везут из Европы. Однако львиная доля деталей идёт из Китая.
Помимо этого, по ряду брендов не исключено усиление дефицита. Например, на редкие компоненты для ушедших брендов, в первую очередь премиальных — BMW, Jaguar и других. При этом для автомобилей масс-сегмента выбор традиционно шире, но автомобилистам стоит внимательнее следить за качеством из-ра обилия контрафакта.