Раскрыто, можно ли отказаться от проблемной машины в наследство

По словам эксперта, отказаться от такого автомобиля можно, но есть нюанс: всё наследство идёт «пакетом», то есть отказаться только от его части невозможно. Иными словами, если родственник оставил после себя не только машину с кучей долгов, но также недвижимость, банковские счета или ценные бумаги, то придётся выбирать по принципу «всё или ничего».

«Такой подход может поставить наследника в сложное положение. С одной стороны, есть шанс получить ценное имущество, с другой — риск оказаться должником по кредиту или штрафам, которые могут значительно превышать стоимость самого автомобиля. Особенно это актуально, если речь идёт о кредитных авто, где остаток по займу может быть весьма внушительным, а штрафы за нарушения ПДД копились годами», — пояснила Тимофеева.

Она рекомендует гражданам тщательно проанализировать состав наследства и оценить все возможные риски, так как в ряде случаев сумма долгов может быть не настолько критичной на фоне стоимости других активов.

