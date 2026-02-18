Раскрыто, ввоз каких машин в Россию до сих пор выгоден

Раскрыто, ввоз каких машин в Россию до сих пор выгоденУтильсбор не критично повлиял на ценообразование ряда категорий машин
«После повышения утильсбора рынок импорта в России не сузился. Сегодня наиболее выгодно привозить две категории автомобилей: модели до 160 л. с. с минимальным утильсбором и новые автомобили с моторами 2,0 литра, где рост ставки оказался относительно умеренным и не критичным для итоговой цены», — отметил эксперт.
По его словам, сегодня в России активно растёт сегмент машин с двигателями мощностью до 160 сил, причём спросом они пользуются и у частных покупателей, и в корпоративных парках. Среди наиболее востребованных в нашей стране моделей — Toyota Corolla, Audi A3 и Q3, BMW X1, Mazda CX-5, Honda XR-V.
Не сильно подорожали автомобили с двухлитровыми моторами, а чаще покупатели интересуются японскими Toyota RAV4 и Highlander, а также немецкими кроссоверами BMW X1 и X3.
«На российском рынке просто нет новых официальных альтернатив, поэтому даже с повышенными ставками импорт остается логичным. Отдельно стоит отметить премиальные автомобили возрастом до трёх лет. Высокий утильсбор на этот сегмент не остановит спрос — у этой аудитории попросту нет другого выбора. Предложений в российских автосалонах нет, а модели вроде BMW X5/X7, Mercedes GLE/GLS, Toyota Land Cruiser 300, Lexus LX востребованы неизменно», — считает Степанов.
По словам эксперта, для клиентов этого уровня высокий утилизационный сбор является лишь дополнительной статьёй расходов, а не барьером для приобретения желаемого автомобиля.