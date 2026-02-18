Новости
Опубликовано 18 февраля 2026, 12:19
2 мин.

Раскрыто, ввоз каких машин в Россию до сих пор выгоден

Утильсбор не критично повлиял на ценообразование ряда категорий машин
Россиянам объяснили, какие машины в РФ выросли в цене меньше других. После введения нового коэффициента утилизационного сбора на легковые автомобили, а также его ежегодной индексации, на российском рынке подорожали практически все машины подорожали. Однако по словам основателя компании по импорту Sun Auto Александра Степанова, ввоз определённых автомобилей до сих пор остаётся выгодным. Об этом пишет RG.RU.
Пименов Роман/PhotoXPress.ru

«После повышения утильсбора рынок импорта в России не сузился. Сегодня наиболее выгодно привозить две категории автомобилей: модели до 160 л. с. с минимальным утильсбором и новые автомобили с моторами 2,0 литра, где рост ставки оказался относительно умеренным и не критичным для итоговой цены», — отметил эксперт.

По его словам, сегодня в России активно растёт сегмент машин с двигателями мощностью до 160 сил, причём спросом они пользуются и у частных покупателей, и в корпоративных парках. Среди наиболее востребованных в нашей стране моделей — Toyota Corolla, Audi A3 и Q3, BMW X1, Mazda CX-5, Honda XR-V.

Не сильно подорожали автомобили с двухлитровыми моторами, а чаще покупатели интересуются японскими Toyota RAV4 и Highlander, а также немецкими кроссоверами BMW X1 и X3.

«На российском рынке просто нет новых официальных альтернатив, поэтому даже с повышенными ставками импорт остается логичным. Отдельно стоит отметить премиальные автомобили возрастом до трёх лет. Высокий утильсбор на этот сегмент не остановит спрос — у этой аудитории попросту нет другого выбора. Предложений в российских автосалонах нет, а модели вроде BMW X5/X7, Mercedes GLE/GLS, Toyota Land Cruiser 300, Lexus LX востребованы неизменно», — считает Степанов.

По словам эксперта, для клиентов этого уровня высокий утилизационный сбор является лишь дополнительной статьёй расходов, а не барьером для приобретения желаемого автомобиля.