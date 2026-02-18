Раскрыто, ввоз каких машин в Россию до сих пор выгоден

«После повышения утильсбора рынок импорта в России не сузился. Сегодня наиболее выгодно привозить две категории автомобилей: модели до 160 л. с. с минимальным утильсбором и новые автомобили с моторами 2,0 литра, где рост ставки оказался относительно умеренным и не критичным для итоговой цены», — отметил эксперт.

По его словам, сегодня в России активно растёт сегмент машин с двигателями мощностью до 160 сил, причём спросом они пользуются и у частных покупателей, и в корпоративных парках. Среди наиболее востребованных в нашей стране моделей — Toyota Corolla, Audi A3 и Q3, BMW X1, Mazda CX-5, Honda XR-V.