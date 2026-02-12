Раскрыты особенности новейшего кроссовера Omoda для России

От дореформенной версии новинку можно будет отличить по закрытому бамперу с широким воздухозаборником в нижней части, модернизированной головной оптике, более агрессивному заднего бамперу и колёсным дискам в новом дизайне.

Габариты машины составят 4545 мм в длину, 1824 мм в ширину и 1588 мм в высоту. Это на 145 мм длиннее и 6 мм уже предшественника.