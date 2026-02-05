Новости
Опубликовано 05 февраля 2026, 14:50
1 мин.

Раскрыты сроки начала продаж нового кросс-купе Omoda в России

До дилерских центров марки машина доберётся в конце I квартала
Раскрыто, когда Omoda начнёт продажи нового кросс-купе в России. Несколько дней назад китайская компания Omoda раскрыла внешность обновлённого купеобразного кроссовера C5. Теперь же RG.RU со ссылкой на собственные источники сообщила о сроках продаж новинки на российском рынке.
Раскрыты сроки начала продаж нового кросс-купе Omoda в России
Omoda

Экстерьер модели теперь напоминает внешность флагманского C7. Автомобиль получил новый глухой передний бампер без традиционной решётки радиатора, но с широким воздухозаборником в нижней части, а также модернизированную оптику.

В салоне, как ожидается, появятся доработанные сиденья, двухзонный климат-контроль, медиасистема с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, беспроводная зарядка для смартфона, полный пакет подогревов, также оснащение будет включать комплекс водительских ассистентов и электропривод крышки багажника.

Материалы по теме

Под капотом кроссовера разместится 1,5-литровый турбомотор на 150 сил, работающий в связке с роботизированной трансмиссией, привод — передний или полный.

Предполагается, что продажи новой Omoda C5 в России начнутся во второй половине марта 2026 года, а все подробности о комплектациях и ценах на машину станут известны в ближайшее время.