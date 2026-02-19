Роднуля, Лыжа и Меткий гусь: как каршероводы называют любимые маршруты

Роднуля, Лыжа и Меткий гусь: как каршероводы называют любимые маршрутыПорядка 20% пользователей сервиса дают своим частым маршрутам оригинальные названия
Сама функция была запущена в 2023 году и появляется при выборе тарифа «Фикс» — он используется для регулярных поездок по определённым маршрутам. Нововведение позволяет не тратить время на поиск адреса, а выбрать из заранее предустановленных.
Из тех автомобилистов, кто пользуется сервисом, около 80% предпочитают стандартные обозначения, например «дом», «работа», «спортзал» и так далее. А вот оставшиеся 20% подходят к вопросу креативно.
Чаще всего — в 40% случаев — определённые адреса связывают с близкими людьми. Среди названий маршрутов встречаются «К своей», «Роднуля», «Малышка» и «Дом кудряшки». Чуть меньше пользователей (30%) предпочитает использовать милые прозвища вроде «Кискин дом», «Лисий нос», «Таракан и Усики», «Меткий гусь».
Ещё 30% пользователей каршеринга предпочитает использовать ироничные и понятные только им названия мест. Аналитики отметили, что среди любимых адресов водителей каршеринга есть «Кокос», «Кимчи», «Орех», «Сон», «Кишлак», «Лыжа», «Рогатка», «Тупик», «Говядина» и даже «Место встречи изменить нельзя».