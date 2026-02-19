Новости
Опубликовано 19 февраля 2026, 18:51
1 мин.

Роднуля, Лыжа и Меткий гусь: как каршероводы называют любимые маршруты

Порядка 20% пользователей сервиса дают своим частым маршрутам оригинальные названия
Выяснилось, как каршероводы называют любимые маршруты. Россияне, которые часто пользуются сервисом краткосрочной аренды автомобилей, предпочитают давать своим самым частым маршрутам оригинальные названия. Как сообщили в компании Ситидрайв со ссылкой на собственное исследование, функция «Любимый адрес» в 2025 году была востребована у водителей, в том числе за счёт повышенного кэшбека. Документ есть в распоряжении Quto.ru.
PhotoXPress.ru

Сама функция была запущена в 2023 году и появляется при выборе тарифа «Фикс» — он используется для регулярных поездок по определённым маршрутам. Нововведение позволяет не тратить время на поиск адреса, а выбрать из заранее предустановленных.

Из тех автомобилистов, кто пользуется сервисом, около 80% предпочитают стандартные обозначения, например «дом», «работа», «спортзал» и так далее. А вот оставшиеся 20% подходят к вопросу креативно.

Материалы по теме

Чаще всего — в 40% случаев — определённые адреса связывают с близкими людьми. Среди названий маршрутов встречаются «К своей», «Роднуля», «Малышка» и «Дом кудряшки». Чуть меньше пользователей (30%) предпочитает использовать милые прозвища вроде «Кискин дом», «Лисий нос», «Таракан и Усики», «Меткий гусь».

Ещё 30% пользователей каршеринга предпочитает использовать ироничные и понятные только им названия мест. Аналитики отметили, что среди любимых адресов водителей каршеринга есть «Кокос», «Кимчи», «Орех», «Сон», «Кишлак», «Лыжа», «Рогатка», «Тупик», «Говядина» и даже «Место встречи изменить нельзя».