Роднуля, Лыжа и Меткий гусь: как каршероводы называют любимые маршруты

Сама функция была запущена в 2023 году и появляется при выборе тарифа «Фикс» — он используется для регулярных поездок по определённым маршрутам. Нововведение позволяет не тратить время на поиск адреса, а выбрать из заранее предустановленных.

Из тех автомобилистов, кто пользуется сервисом, около 80% предпочитают стандартные обозначения, например «дом», «работа», «спортзал» и так далее. А вот оставшиеся 20% подходят к вопросу креативно.