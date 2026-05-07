Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с утильсбором

По словам политика, жулики заявляют, что «есть лазейка через Евразийский союз», а за свои услуги просят от 10 до 15 тысяч рублей. При этом депутат подчеркнул, что на сегодняшний день сэкономить не получится, так как никаких лазеек не существует.

«Схема с растаможкой через Киргизию и Казахстан закрыта. Не отдавайте деньги жуликам. Всё, что связано с утильсбором, делается только через таможню и налоговую», — подчеркнул Селезнёв.

Он также напомнил, что сам возврат утилизационного сбора возможен только в одном случае — если автомобиль вывезен за пределы России навсегда. В остальных случаях вернуть сбор не получится.

Помимо этого, депутат советует внимательно проверять статус электронного ПТС, даже если сделка заключается в автосалоне.

«Если автомобиль ввезён из-за рубежа и документы оформлены не полностью, существует риск доначисления сбора и проблем с регистрацией. Чек от дилера никто не даст, потому что платит не всегда дилер», — напомнил политик.

Также отмечается, что сегодня сохранилась возможность ввезти в Россию автомобили по льготной ставке — она сохранилась для машин с моторами до 160 л. с. Если же продавец намекает на «повторную уплату сбора» при перепродаже техники — это уже может стать поводом для обращения в прокуратуру.

