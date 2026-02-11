Россияне перестали продавать молодые машины

Эксперты отмечают, что в первом месяце 2026 года предложение сократилось на 13%, при том, что спрос увеличился на 6% относительно декабря. При этом чаще предлагать автомобили с пробегом стали дилеры, а не частники — доля машин выросла с 16% в октябре 2025 года до 19%.

Одновременно выросли цены на подержанные машины. В прошлом месяце иномарки стали дороже на 5%, а их средняя стоимость составила 2,28 млн рублей. Если смотреть только на технику из Китая, от здесь цены выросли на 4,15%, до 2,12 млн рублей. Отечественный автомобиль можно купить за 723 тыс. рублей — это на 5,4% больше, чем месяцем ранее.