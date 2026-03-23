Стало известно, как часто ошибаются дорожные камеры в России

Стало известно, как часто ошибаются дорожные камеры в РоссииЭксперт отметил, что случаи обжалования ошибочных автоштрафов единичны
Как отметил автоэксперт Игорь Моржаретто, на данный момент число ошибок минимально и составляет не более 1% от общего объёма выписанных штрафов.
«Сейчас в системе камер действует многоступенчатая система фильтрации. Сначала искусственный интеллект определяет, было нарушение или нет, и привязывает его к конкретному госномеру автомобиля, сверив с базой. Следующая ступень — это техник, который проверяет картинку, смотрит, всё ли нормально, и ставит свою электронную подпись. Правда, времени у него очень мало. Дальше всё это попадает на рабочий стол сотрудника Госавтоинспекции, который выносит постановление. У него тоже 10-15 секунд — он должен кинуть профессиональный взгляд, принять решение и так же поставить свою электронную подпись. Только после этого письмо счастья уходит водителю», — отметил эксперт.
По его мнению, действующая система уже доказала свою эффективность. В первую очередь, речь идёт о Москве, где ошибок практически не бывает.
«Но тут сложно сказать, так это на самом деле или нет, потому что во многих случаях люди воспринимают штраф как неминуемое зло и автоматически его оплачивают. Бодаться с системой и доказывать, что нарушения не было, можно только в совершенно очевидных случаях — как, например, было, когда штраф за превышение скорости выписали водителю автомобиля, который вёз эвакуатор. В остальных случаях презумпция невиновности не работает. Надо доказывать, что ты не верблюд, а сделать это очень сложно. Поэтому количество ошибок, о которых мы знаем, ничтожно», — заключил Моржаретто.
Тем временем в Москве сообщили, что за последние годы количество угонов автомобилей сократилось в 30 раз. Добиться таких показателей удалось благодаря дорожным камерам.