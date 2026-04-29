Опубликовано 29 апреля 2026, 13:19
УАЗ намерен нарастить продажи до конца 2026

На предприятии заявили, что рассчитывают на повышение спроса во II полугодии
УАЗ сообщил о планах увеличить продажи машин. Ульяновский автомобильный завод объявил о планах увеличить объём продаж своих автомобилей во II полугодии 2026. Как заявили на предприятии, добиться этого надеются за счёт выхода обновлённых моделей. Об этом сообщают IZ.RU.
Пименов Роман/PhotoXPress.ru

«В соответствии с бизнес-планом в первые шесть месяцев текущего года основной объём производимой продукции ориентирован на корпоративных клиентов, включая силовые ведомства. Рост продаж автомобилей, реализуемых через дилерскую сеть, ожидается со второго полугодия 2026-го, в том числе в свете появления обновлённых версий моделей УАЗ «Патриот», «Пикап» и «Профи», — сообщили на заводе.

Рестайлинговые автомобили доберутся до автосалонов марки в начале осени. Они получат доработанный дизайн, а также новый 136-сильный дизель объёмом 2,0 литра. В связке с двигателем будет работать 6-ступенчатая «механика», при этом оба агрегата будут отечественными.

Ранее стало известно, что продажи автомобилей отечественной марки в I квартале 2026 года резко обвалились.