В Госдуме оценили предложение снизить нештрафуемый порог скорости

В Госдуме оценили предложение снизить нештрафуемый порог скоростиСпикер ГД Вячеслав Володин раскритиковал инициативу столичных властей
«Вопрос снижения нештрафуемого порога превышения скорости автолюбителями ранее обсуждался. Со своей стороны высказали позицию, что неправильно будет принимать такое решение. С этим согласились в правительстве, одно из министерств которого инициировало это предложение. Поэтому считаем недопустимым привносить в повестку тему, которая однозначно не будет поддержана», — подчеркнул политик.
Он также отметил, что технические возможности комплексов фото- и видеофиксации нарушений будут повышаться, однако по этому пути идти не стоит.
«Подавляющее большинство депутатов, независимо от фракционной принадлежности, выступают против обсуждаемого предложения по изменению нештрафуемого порога. Прежде чем озвучивать такое и вносить напряжение в общество, необходимо 10 раз подумать, надо ли это», — заключил Володин.
Ранее в московском ЦОДД вновь высказались относительно необходимости снизить нештрафуемый порог скорости, что неминуемо приведёт к резкому росту количества штрафов. Помимо этого, в ведомстве заявили, что технически уже готовы к нововведениям.