В России начались продажи нового кроссовера Evolute

Опубликовано 15 января 2026, 14:371 мин.
В России начались продажи нового кроссовера EvoluteМашины уже добрались до дилерских центров марки
Evolute объявил старт продаж нового кроссовера. Российская компания сообщила, что в дилерских центрах марки появились гибридные паркетники Evolute i-Space с полным приводом. Как сообщили Qotu.ru в пресс-службе производителя, россиянам автомобиль предложен в единственной комплектации и с пятиместным салоном.
Evolute
В движение новинку приводит гибридная силовая установка с отдачей 367 л. с. и 470 Нм крутящего момента. Разгон автомобиля с места до «сотни» занимает 7,1 секунды, а суммарный запас хода достигает 1000 км.
По данным производителя, налогооблагаемая мощность машины составляет 159 сил.
Цены на полноприводный Evolute i-Space стартуют с отметки 3 790 000 рублей. Производство модели налажено на заводе «Моторинвест» в Липецкой области, что позволяет покупателям получить скидку в размере 35% (но не более 925 000 рублей) по господдержке.
Автор:Светлана Ходос
